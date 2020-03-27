События

04:04 27.03.2020

Число инфицированных COVID-19 во Франции приближается к 30 тыс., а количество смертей - к 1,7 тыс

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Во Франции с начала эпидемии COVID-19 зарегистрировано 29 тыс. 155 зараженных коронавирусом пациента, 1 тыс. 696 инфицированных скончались.

За минувшие сутки умерли 365 человек.

В настоящее время госпитализированы 13 тыс. 904 человека, заразившихся COVID-19, из них 3 тыс. 375 случаев расцениваются как тяжелые, сообщил в четверг вечером на ежедневном брифинге директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции, профессор Жером Саломон.

"Мы постепенно переходим на синдромное наблюдение, то есть к оценке, максимально приближенной к (реальному - ИФ) числу случаев", - сообщил эксперт.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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