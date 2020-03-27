События

01:15 27.03.2020

Казахстанская SCAT и украинская FlyUIA из-за коронавируса выполнят спецрейсы в Грузию

2 мин читать

Самолет казахстанской авиакомпания SCAT в пятницу вечером выполнит спецрейс из Актау, которым доставит в Тбилиси граждан Грузии, застрявших в Казахстане из-за отмены в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 регулярного авиасообщения между двумя странами.

Как сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту, спецрейс SCAT прибудет в грузинскую столицу 27 марта в 23:40 (по местному времени), а улетит в обратном направлении в 00:40 субботы с гражданами Казахстана.

Еще один такой же спецрейс в Грузию казахстанская авиакомпания планирует выполнить 31 марта.

В ночь на 28 марта в Тбилиси ожидают также спецрейс украинской авиакомпании FlyUIA, который доставит из Киева граждан Грузии, а увезет на Украину своих сограждан.

Как сообщалось, в связи с приостановлением с 21 марта регулярного авиасообщения, спецрейсы по возвращению граждан Грузии, застрявших в разных странах, выполняет также национальная авиакомпания Georgian Airways.

К настоящему времени спецрейсами Georgian Airways и иностранных авиакомпаний в Грузию возвращены уже более 3 тыс. граждан из разных стран. Все прибывающие граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 11 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 257 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 427 человек.

Теги: #грузия #авиарейсы #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:09 27.03.2020
Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19

Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19

00:18 27.03.2020
На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

00:09 27.03.2020
Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

23:08 26.03.2020
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Одесской области

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Одесской области

22:45 26.03.2020
В Николаевской области в течение 26 марта подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

В Николаевской области в течение 26 марта подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

22:19 26.03.2020
В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

21:17 26.03.2020
Венедиктова ратует за мобилизацию правоохранительной системы в связи с коронавирусом

Венедиктова ратует за мобилизацию правоохранительной системы в связи с коронавирусом

21:03 26.03.2020
"Нафтогаз" имеет достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации - Коболев

"Нафтогаз" имеет достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации - Коболев

20:56 26.03.2020
Крымчан просят воздержаться от путешествий и работать дома - обращение представителя президента Украины в Крыму

Крымчан просят воздержаться от путешествий и работать дома - обращение представителя президента Украины в Крыму

20:51 26.03.2020
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек - университет Хопкинса

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа"

В Черновицкой области выздоровели трое ранее инфицированных коронавирусом, пятеро заболели

В Житомирской области двое новых заболевших Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Ярославский обратился к президенту и премьеру, чтобы из бюджета не убирали финансирование реконструкции Днепровского аэропорта

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" доработать договор о перевозке грузов

Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с более 300 украинцев на борту

Глава ВОЗ напомнил лидерам G20, что они в состоянии войны с коронавирусом

В Тернопольской области число случаев коронавируса выросло до 24, в том числе девять у медиков

Великобритания выделяет дополнительно 210 млн фунтов на разработку вакцины против коронавируса

Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа"

В Черновицкой области выздоровели трое ранее инфицированных коронавирусом, пятеро заболели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА