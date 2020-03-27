Казахстанская SCAT и украинская FlyUIA из-за коронавируса выполнят спецрейсы в Грузию

Самолет казахстанской авиакомпания SCAT в пятницу вечером выполнит спецрейс из Актау, которым доставит в Тбилиси граждан Грузии, застрявших в Казахстане из-за отмены в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 регулярного авиасообщения между двумя странами.

Как сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту, спецрейс SCAT прибудет в грузинскую столицу 27 марта в 23:40 (по местному времени), а улетит в обратном направлении в 00:40 субботы с гражданами Казахстана.

Еще один такой же спецрейс в Грузию казахстанская авиакомпания планирует выполнить 31 марта.

В ночь на 28 марта в Тбилиси ожидают также спецрейс украинской авиакомпании FlyUIA, который доставит из Киева граждан Грузии, а увезет на Украину своих сограждан.

Как сообщалось, в связи с приостановлением с 21 марта регулярного авиасообщения, спецрейсы по возвращению граждан Грузии, застрявших в разных странах, выполняет также национальная авиакомпания Georgian Airways.

К настоящему времени спецрейсами Georgian Airways и иностранных авиакомпаний в Грузию возвращены уже более 3 тыс. граждан из разных стран. Все прибывающие граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 11 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 257 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 427 человек.