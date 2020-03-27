Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг вечером пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином насчет коронавируса.
"Сегодня вечером я переговорю с председателем Си (Цзиньпином -ИФ)", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос о прогнозах, что США могут обогнать Китай по количеству подтвержденных случаев COVID-19, Трамп сказал: "Я думаю, что это благодаря нашему тестированию".
По его мнению, есть сомнения в данных, поступающих из Китая.
"Вы не знаете, какие цифры есть в Китае", - сказал Трамп.