Ярославский обратился к президенту и премьеру, чтобы из бюджета не убирали финансирование реконструкции Днепровского аэропорта

Бизнесмен, президент группы DCH Александр Ярославский призвал президента Украины, премьер-министра и правительство не убирать из государственного бюджета строчку финансирования реконструкции Днепровского аэропорта.

"Я знаю, что убрали из бюджета строчку финансирования Днепровского аэропорта. Я хотел бы, пользуясь возможностью, обратиться к президенту, премьер-министру и к правительству: мы долго бились за этот проект, днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу, верните, пожалуйста, эту строчку, там 1 млрд 200 млн грн на этот год, чтобы мы могли продолжить и построить днепровцам прекрасный аэропорт", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Ярославский отметил, что почти готов проект терминала и работает группа по аэродромному комплексу.

В конце октября 2019 года на инвестиционном форуме в Мариуполе Ярославский рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что благодаря непосредственному участию президента Владимира Зеленского удалось сдвинуть с "мертвой точки" вопрос реконструкции аэропорта в Днепре, где бизнесмен намерен потратить $70 млн на аэровокзальный комплекс.

16 марта Днепропетровская ОГА сообщила, что дизайн нового терминала аэропорта в Днепре, который построит группа DCH Ярославского, будет выдержан в скандинавском стиле.

Ожидается, что средняя пропускная возможность терминала составит 1,3 тыс. чел. в час. В год аэропорт будет принимать в среднем 1,6 млн пассажиров с возможностью увеличения этой цифры в два раза. Рядом с основным терминалом также в планах построить VIP-терминал. Кроме того, планируется возвести офисное здание для работников аэропорта.

Работы планируется начать летом – вместе со стартом строительства взлетно-посадочной полосы.

За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.