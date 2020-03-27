МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обратилась к государственным органам Украины с просьбой предоставить возможность выполнить разовые эвакуационные рейсы, на которые уже зарегистрированы пассажиры в связи с публичной и доступной информацией о полном запрете на осуществление пассажирских перевозок с 28 марта 2020 года.

"В связи с принятием Правительством Украины решения о продлении карантина до 24 апреля 2020 года и полном прекращении пассажирского сообщения, авиакомпания МАУ вводит дополнительные спецрейсы для вывоза украинцев домой в ближайшие двое суток", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании вечером 26 марта.

В МАУ заявили, что с момента объявления карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 тыс. украинских граждан и готова перевезти еще около 2 тыс. в ближайшие двое суток.

"В соответствии с публичной и доступной информацией о полном запрете на осуществление пассажирских перевозок с 28 марта 2020 года, МАУ обратилась к государственным органам с просьбой предоставить авиакомпании возможность выполнить разовые эвакуационные рейсы, на которые уже забронированы и зарегистрированы пассажиры из Амстердама, Лондона, Берлина, Парижа и Франкфурта", - подчеркнули в компании.

На 27 марта МАУ также ввела дополнительные рейсы в/из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта на сайте авиакомпании.

Кроме того, проанализировав потребности пассажиров по возвращению в Украину, МАУ ввела дополнительные рейсы из Каира, Парижа, Тбилиси, комбинированный рейс Мадрид – Барселона – Киев, а также из Афин c прибытием в Киев 28 марта.

Согласно данным на сайте МАУ по состоянию на 00.00 27 марта, на пятницу запланированы рейсы из Брюсселя, Лондона, Парижа, Франкфурта, Ниццы, Афин, Каира, Мадрида и Барселоны. На субботу 28 марта запланированы рейсы в Киев из Дубая, Бангкока и Тбилиси, на воскресенье 29 марта - только один рейс из Бангкока.

Улететь из Киева самолетами МАУ можно пока только 27 марта в Брюссель, Лондон, Париж, Франкфурт, Нью-Йорк, Ниццу, Афины, Каир, Тбилиси и Мадрид.

Как сообщалось, по состоянию на 25 марта за границей оставалось 18 тыс. неэвакуированных украинцев. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правительству, существует вероятность того, что авиакомпании не успеют завершить все запланированные эвакуационные рейсы до 28 марта.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение с субботы, 28 марта.