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00:18 27.03.2020

На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

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На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Пациент - мужчина, 57-ми лет. Недавно вернулся из Италии. По результатам теста, который получили сегодня - у больного положительный результат", - указано в сообщении.

По данным Львовской ОГА, пациент находится на лечении в областной инфекционной клинической больнице.

Ранее коронавирус подтвердили у двух жителей Львовской области.

По состоянию на 17:00 26 марта в областной инфекционной больнице находились на лечении 54 больных с подозрением на коронавирус.

Теги: #коронавирус #украина #львовская_область
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Интерфакс-Украина
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