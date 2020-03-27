На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Пациент - мужчина, 57-ми лет. Недавно вернулся из Италии. По результатам теста, который получили сегодня - у больного положительный результат", - указано в сообщении.

По данным Львовской ОГА, пациент находится на лечении в областной инфекционной клинической больнице.

Ранее коронавирус подтвердили у двух жителей Львовской области.

По состоянию на 17:00 26 марта в областной инфекционной больнице находились на лечении 54 больных с подозрением на коронавирус.