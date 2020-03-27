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00:02 27.03.2020

Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье

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Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье

Народный депутат из фракции "Слуга народа", замглавы бюджетного комитета Александр Трухин допускает, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в воскресенье, 29 марта.

"Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на наших плечах. Действительно, очень много вопросов, которые мы должны рассмотреть в стенах парламента. И я просто уверен в том, что все мои коллеги присоединятся к заседанию парламента. Большой вопрос – будет ли это суббота, скорее всего, это может быть воскресенье. Посмотрим, когда уже будут готовы все решения", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Трухин отметил, что должны быть подготовлены все вопросы по бюджету Украину, по борьбе с коронавирусом.

"Мы соберемся, мы все находимся в Киеве. Те, кто не находятся в Киеве, готовы приехать в течение 24 часов. Не вижу никаких проблем с кворумом в парламенте. Парламент будет работать, парламент не подведет ни президента, ни страну", - подчеркнул он.

Теги: #украина #парламент #внеочередное_заседание
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