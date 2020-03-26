Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с более 300 украинцев на борту

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки), сообщила пресс-служба украинского посольства в США.

"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.