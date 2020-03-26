События

23:41 26.03.2020

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с более 300 украинцев на борту

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Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел  из Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки), сообщила пресс-служба украинского посольства в США.

"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

Теги: #эвакуация #сша #спецрейс #украина
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