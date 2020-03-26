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23:08 26.03.2020

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Одесской области

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Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в Одесской области, состояние потерпевшего удовлетворительное, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"26.03.2020 года лабораторным центром в Одессе получен положительный результат исследования на COVID-19 ", - написал Куцый на своей странице в Фейсбуке.

В частности, по его словам, заразившийся 37-летний мужчина вернулся из США и после выявления симптомов обратился к врачам.

"По их информации, пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины – удовлетворительное ", - отметил Куцый.

Также глава ОГА отметил, что в настоящее время в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, Куцый напомнил, что "только строгое соблюдение правил карантина сможет остановить распространение инфекции".

 

Теги: #коронавирус #заражение #украина #одесская_область
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