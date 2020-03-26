События

22:45 26.03.2020

В Николаевской области в течение 26 марта подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

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В Николаевской области в течение 26 марта подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

В течение дня 26 марта подтвержденных случаев заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, не зафиксировано в Николаевской области, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"По состоянию на 22.00 26 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19 ", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Фейсбуке.

Также в пресс-службе областной облгосадминистрации отметили, что в течение дня за медицинской помощью обратилось 3 человека с подозрением на COVID-19.

В частности, в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней госпитализировали двух человек с подозрением на COVID-19. Один человек от госпитализации в стационар отказался и находится под наблюдением дома.

Также сообщается, что с начала 2020 года в области за медицинской помощью обратилось 38 человек с подозрением на заболевание COVID-19. В течение года были госпитализированы 32 человека, отказались от госпитализации - 6 человек. За ними своевременно установлено медицинское наблюдение. Еще 36 человек обследовали лабораторно методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Два человека отказались от лабораторного обследования.

Теги: #коронавирус #украина #николаевская_область #случаи
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