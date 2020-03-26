В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

В Украине 26 марта по состоянию на 22:00 подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел ", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки обнаружено 40 новых случаев.