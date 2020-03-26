Крымчан просят воздержаться от путешествий и работать дома - обращение представителя президента Украины в Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым опубликовало обращение к жителям оккупированного полуострова с просьбой быть осторожными в условиях распространения острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, и сообщило о возможности пересечь закрытый контрольный пункт въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью.

"Дорогие крымчане! Призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей… Мы волнуемся за здоровье каждого из вас и очень просим беречь себя и своих родных… Берегите себя и близких!", - говорится в обращении.

В представительстве отметили, что временно, до 3 апреля, прекращена работа КПВВ с Крымом, "но каждый наш гражданин может пересечь КПВВ в любое время при наличии гуманитарных оснований и критических жизненных обстоятельств (например, если ваше регистрации не совпадает с местом фактического проживания или вам грозит развод с семьей). В этих случаях гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими документами".

В обращении подчеркивается, что оккупационные власти систематически скрывают достоверную информацию о гуманитарной ситуации на полуострове, не допускают в Крым независимые гуманитарные и правозащитные миссии, и, соответственно, не информируют международное сообщество о реальной ситуации и мерах, предпринимаемых для борьбы с распространением Covid-19 в оккупированном Крыму.

"По данным оккупационных властей уже более 130 человек в Крыму находятся под наблюдением по подозрению в коронавирусной болезни (Covid-19). Однако на полуострове не спешат вводить необходимые карантинные меры, которые должны обезопасить гражданское население полуострова от последствий пандемии… Поэтому крымчанам очень важно беречь себя и своих родных, взяв на себя ответственность за собственное здоровье и жизнь", - подчеркнули в представительстве главы Украинского государства на полуострове.