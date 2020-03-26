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20:51 26.03.2020

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек - университет Хопкинса

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек - университет Хопкинса

В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тыс. случаев заражения, сообщает в четверг университет Джонса Хопкинса.

Согласно его подсчетам, число заразившихся в настоящее время - 510 тыс. 108 человек.

За это время скончались около 23 тыс. человек.

Больше всего летальных исходов - в Италии. На втором месте - Испания, на третьем - китайская провинция Хубэй, откуда начала изначально распространяться инфекция. В таблицах университета по скончавшимся пациентам указываются данные по странам, за исключением Китая, в случае которого ведется статистика по отдельным провинциям.

Вылечили от коронавируса в мире уже около 120 тыс. человек.

Ранее в четверг похожие данные привел портал Worldometers, который отслеживает онлайн данные по ситуации с коронавирусом. Согласно его данным, в мире выявлено уже примерно 510 тыс. случаев заражения.

Теги: #коронавирус #мир
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