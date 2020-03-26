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20:47 26.03.2020

В Тернопольской области число случаев коронавируса выросло до 24, в том числе девять у медиков

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В Тернопольской области число случаев коронавируса выросло до 24, в том числе девять у медиков

В Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19, сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.

"21 больных СОVID-19 - в Монастыриском районе, 1 - летальный. СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастыриского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также у 9 медиков из Монастырского района", - отмечается в сообщении.

Также подтверждено заболевание у 57-летнего жителя города Залищики, которій госпитализирован в Тернопольскую больницу скорой помощи, и по одному случаю в Тернополе и в Золотом Потоке Бучацкого района.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Теги: #коронавирус #тернопольская
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