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20:34 26.03.2020

Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа"

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Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура отмечает, что внеочередное заседание Верховной Рады, вероятно, состоится в субботу, 28 марта, а в пятницу свое заседание накануне проведет фракция "Слуга народа".

"Вероятно, что оно состоится в субботу. Потому что на пятницу у нас запланировано заседание фракции, и в субботу состоится заседание, это было бы логично", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат подтвердил, что у всех фракций есть замечания к предложенным Кабинетом министров изменениям в бюджет, и полагает, что эти инициативы могут быть пересмотрены.

Качура указал, что будет настаивать, в частности, на принятии предложенного им законопроекта об уголовной ответственности за спекуляции во время карантина. "Потому что фактически маски, которые стоят 200 грн, сейчас продаются по 2 тыс. грн в аптеках. Я уже обращался в Антимонопольный комитет – не отреагировали, обращался в правоохранительные органы – не отреагировали", - указал он.

Нардеп также не считает правильным в условиях эпидемии коронавируса рассматривать законопроект о рынке земли, хотя и поддерживает его.

Теги: #парламент #заседание
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