В Черновицкой области выздоровели трое ранее инфицированных коронавирусом, пятеро заболели

Пять новых случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрированы в четверг в Черновицкой области, в том числе заболели двое детей, в то же время трое ранее заболевших в четверг были признаны выздоровевшими, в том числе один ребенок.

"В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев. Это один ребенок и двое взрослых. Также сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детях - 2 и 11 лет", - написал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на своей странице в Facebook в четверг вечером.

По его словам, четверо инфицированных вернулись из-за границы - из РФ, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом в Украине

Все пятеро заболевших проживают в разных населенных пунктах области: это с.Великий Кучуров Сторожинецкого района, с.Привороки Глыбоцкого района, с.Струмок Сокирянского района, г.Выжница и облцентр г.Черновцы.

По словам главы обладминистрации, общая численность зафиксированных в Черновицкой области случаев заболевания от первого установленного составила 47 человек.

Всего Черновицкий областной лабораторный центр в течение дня в четверг проанализировал 20 образцов.

"Принято решение о введении особого режима въезда и выезда в поселке Лужаны Кицманского района. Также сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос введения такого режима в селе Великий Кучуров в Сторожинецком районе", - добавил Осачук.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом сообщалось о 42 случаях в Черновицкой области, из них одном летальном.

Позже появилось сообщение, что 25 марта, из областной больницы выписали 5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат. Еще один пациент, у которого был диагностирован коронавирус 12 марта, ожидал второго результата теста.