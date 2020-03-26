Харьковская полиция разыскала 9 вернувшихся из-за границы, которые не находились по указанным ими адресам

Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины 18 марта направил в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области четыре письма с просьбой разыскать людей, которые вернулись из-за границы и должны находиться в самоизоляции, но фактически не находятся по предоставленным ими адресам.

"Полиция устанавливала место нахождения 10 человек, прибывших авиарейсами Венеция-Киев (1 человек), Париж-Киев (4 человека) и из Польши (5 человек) через пункт пропуска. В настоящее время в результате принятых мер работниками криминальной полиции подразделений ГУ Нацполиции в Харьковской области местонахождение 9 граждан установлено", - сообщает отдел коммуникаций облуправления полиции.

По информации правоохранителей все 9 человек находятся в самоизоляции, но за пределами Харьковской области.