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19:48 26.03.2020

В Италии вновь стало расти число новых заражений коронавирусом

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В Италии вновь стало расти число новых заражений коронавирусом

В Италии за сутки коронавирус выявили у 4 492 человек, общее число зараженных составляет 62 013 человек, сообщают в четверг итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Таким образом, прервалась тенденция на снижение числа новых заболевших, наметившаяся в последние четыре дня.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 999 человек и составило 10 361 человека. Умерли за сутки 662 человека, общее число погибших составляет 8 165 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавируса в Италии им заболели более 80,5 тыс. человек.

Теги: #италия #вирус
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