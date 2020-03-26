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19:27 26.03.2020

Зеленский: чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением

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Зеленский: чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим чрезвычайной ситуации, введенный Кабинетом министров по всей стран на месяц, не нужно путать с чрезвычайным положением.

"Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан", - сказал он в своем обращении к украинцам в четверг.

Зеленский подчеркнул, что режим ЧС "не о диктатуре, это - о дисциплине". "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего", - пояснил он.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля текущего года.

Теги: #зеленский
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