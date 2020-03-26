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18:11 26.03.2020

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

АО "Укрзализниця" назначила на 27 марта рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Как сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци" отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение с субботы, 28 марта.

Теги: #укрзализныця
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