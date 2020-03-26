Киевсовет вдвое снизил малому и среднему бизнесу плату за аренду комимущества с 11 марта до конца июля

Депутаты Киевского городского совета поддержали инициативу Киевского мэра Виталия Кличко и предоставили 50-процентные льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в рамках борьбы с заболеванием Covid-19.

Как сообщается на официальном сайте Кличко, льгота будет действовать до 31 июля текущего года. По словам мэра, право на эти льготы, согласно решению Киевсовета, вступили в силу с 11 марта.

В случае же невозможности использования объекта так же временно, до 31 июля, арендаторы коммунального имущества почти освобождаются от оплаты по договорам аренды: стоимость аренды на этот период в таком случае будет снижена до 1 грн.

"Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице... Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы... Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки", - сказал Кличко.

В украинской столице в настоящее время почти 900 тыс. квадратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду, большую часть из которых арендует малый и средний бизнес, а это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.