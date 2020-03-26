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17:40 26.03.2020

УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

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УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

Управление государственной охраны (УГО) не возражает против отмены приказа о VIP-палатах в больницах Киева и использовании их для всех граждан, заявляет первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Мы сегодня получили письмо от государственного управления охраны о том, что они не возражают против отмены этого приказа, чтобы эти палаты использовались в общем режиме работы", - сказал Поворозник на внеочередном пленарном заседании сессии Киевского городского совета в четверг.

Он отметил, что решению о VIP-палатах в клиниках столицы уже 20 лет. "На сегодняшний день их никто не создавал и не собирался заново создавать. Они в соответствии с предыдущими приказами", - сказал Поворозник.

Как сообщает сайт УГО, начальник УГО Сергей Рудь обратился в четверг к главе КГГА Виталию Кличко с просьбой отменить действие приказа департамента охраны здоровья КГГА от 25 марта об организации медикосанитарного обеспечения для лиц, по отношению к которым осуществляется государственная охрана.

"Учитывая единую гражданскую позицию должностных лиц, на которых распространяется действие... приказа, УГО не будет ставить никаких особых требований к медицинским учреждениям в случае возможной госпитализации должностных лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в письме.

Теги: #киев #кгга #уго #поворозник
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