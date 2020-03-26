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17:26 26.03.2020

В марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года

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В марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года

В марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 - получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

" С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", - сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook в четверг.

В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, прекратить огонь и вооруженные столкновения.

"Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения", - говорится в сообщении.

Теги: #ордло #оон
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