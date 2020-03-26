Группа компаний "Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Нова Пошта" поясняет: в случае, если отправление уже оплачено, курьер оставит посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте. После этого он позвонит клиенту в двери и отойдет на безопасное расстояние (не менее 1,5 м) и подождет, пока клиент заберет свое отправление.

В случае если отправление не оплачено, курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличку без сдачи.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.

Компания также напоминает, что все отделения и курьеры "Новой Пошты" обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками. В отделениях созданы безопасные стоп-линии, а к каждому оператору пускается по одному человеку.

"Нова Пошта" уверяет, что ее сотрудники перед началом работы проходят первичный осмотр и не допускаются до работы в случае повышения температуры или плохого самочувствия.

Группа компаний призывает клиентов пользоваться онлайн-услугами для оформления посылок и оплат, зонами самообслуживания в отделениях и почтоматами.