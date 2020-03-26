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16:56 26.03.2020

В Киеве врачам установили надбавки до конца года

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В Киеве врачам установили надбавки до конца года

Киевским врачам выделили 984 млн грн на муниципальные надбавки до конца текущего года, пишет ТСН.

Соответствующие изменения внесены Киевским городским советом в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы в четверг, 26 марта.

"В городскую программу внесены изменения, согласно которым медработникам будет обеспечиваться ежемесячная безвозвратная финансовая помощь в связи с переходом на другую форму оплаты труда. То есть речь идет о том, что в такой форме муниципальная надбавка будет продолжаться. Врачам - в объеме 4 тыс. грн, специалистам с базовым и неполным высшим образованием - 3 тыс. грн, младшему медперсоналу - 1 тыс. грн", - заявила во время доклада директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее данным, этим решением финансирование программы на текущий год увеличено на 984 млн грн. "Это включительно всем до конца года: для 9 тыс. 157 врачей, 14 тыс. 698 специалистов с базовым неполным образованием и 8 тыс. 949 младшего медперсонала", - уточнила Гинзбург.

Теги: #коронавирус #зарплата #врачи
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