В больницах Киева есть 380 аппаратов ИВЛ

В медицинских учреждениях Киева насчитывается 380 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а экспресс-тестами для диагностирования коронавируса обеспечены больницы, службы неотложной помощи и семейные врачи, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"Реанимационные койки в инфекционных отделениях обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. В столичных больницах на сегодняшний день есть 380 аппаратов ИВЛ, 93 из них – в больницах, которые определены как опорные", - сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.

Что касается экспресс-тестов, то, как рассказал Кличко, ими обеспечены семейные врачи и службы неотложной помощи. "Также все медучреждения обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса", - сказал мэр.

В целом, по его словам, Киев уже получил 9 тыс. экспресс-тестов. Их закупка продолжается.