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13:07 26.03.2020

Украинский дипломат в Германии выздоровел от Covid-19

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Украинский дипломат в Германии выздоровел от Covid-19

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, работающий в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, сообщил, что выздоровел от коронавируса COVID-19.

"Теперь, когда я дома, хотя еще на карантине, хочу тем, кто не в курсе, доложить: начиная с 3 марта едва не отдал концы через тяжелую форму коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был бы заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда",- написал он в Facebook в среду.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, по состоянию на 20:00 среды 20 граждан Украины проходят лечение вследствие инфицирования коронавирусом: Германия - 5, Доминиканская Республика - 4, Польша - 2, Италия - 2, Объединенные Арабские Эмираты - 2, Испания -1, Сейшельские острова - 1, США - 1, Нидерланды -1, Нигерия - 1. 6 граждан Украины выздоровели: Япония - 4, Италия - 1, Польша - 1. Трое гражданок Украины умерли от Covid-19 в Италии.

Теги: #коронавирус #германия
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