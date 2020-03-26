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12:50 26.03.2020

Первый случай заражения коронавирусом показал экспресс-тест в Черниговской области

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Первый случай заражения коронавирусом показал экспресс-тест в Черниговской области

Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом COVID-2019 у мужчины с признаками вирусной пневмонии, госпитализированного в Борзнянскую райбольницу Черниговской области, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

"Эспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые работают в соответствии с протоколами Минздрава", - написал глава ОГА в соцсети Фейсбук в четверг днем.

По словам Прокопенко, больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.

Отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

При этом в Черниговской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом не было.

Теги: #коронавирус #черниговская_область
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