Еще два случая заражения коронавирусом подтвердились в Винницкой области

Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Винницкой области возросло до трех, сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

"Имеем еще два случая, подтвержденных лабораторным центром: 1 в г.Винница и 1 в г.Ладыжин", - написал Скальский на своей странице в соцсети Фейсбук около полудня четверга.

По его словам, пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение.

"Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Винницкой области был один случай заражения коронавирусом.