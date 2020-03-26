В Киевской области подтверждены 25 случаев COVID-19, меднаблюдение установлено за 230 контактными лицами

В Киевской области подтверждено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, в то же время медицинское наблюдение установлено за 230 контактными лицами, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:45 26 марта 2020 года официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. Все - взрослые. Из них 14 - в Обуховском районе, 4 – в Киево-Святошинском районе, 2 – в г.Бровары. По одному в г.Борисполь, пгт Ставище, г.Ирпень, г.Белая Церковь и Белоцерковском районе", - сообщила ОГА на странице в "Фейсбук".

Отмечается, что из заболевших на стационарном лечении находятся двевять человек, на амбулаторном - (самоизоляции) – 15 чел.

Кроме того, подозрение на заражение имеют 80 чел. Также установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.

В Киевской области было выявлено 24 случая.