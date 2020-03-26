События

11:48 26.03.2020

Украина планирует осуществить 27 марта специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран

1 мин читать
Украина планирует осуществить 27 марта специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран

Министерство инфраструктуры Украины обновило список эвакуационных рейсов, которые намерены осуществить украинские авиакомпании SkyUp Airlines и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 27 марта, и призывает граждан за рубежом не медлить с возвращением домой.

Согласно информации на сайте ведомства, на 27 марта 2020 года запланированы рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Приобрести билеты можно через сайты авиакомпаний - https://www.flyuia.com/ua/ua/home (МАУ), https://skyup.aero/uk/best (SkyUp).

"Согласно поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", - подчеркивает министерство.

Мининфраструктуры также напоминает, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на коронавирус, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 26.03.2020
В Киевской области подтверждены 25 случаев COVID-19, меднаблюдение установлено за 230 контактными лицами

В Киевской области подтверждены 25 случаев COVID-19, меднаблюдение установлено за 230 контактными лицами

11:14 26.03.2020
КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

11:14 26.03.2020
В Латвии общее число заболевших коронавирусом достигло 244 человек

В Латвии общее число заболевших коронавирусом достигло 244 человек

10:48 26.03.2020
"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

10:20 26.03.2020
В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

09:51 26.03.2020
Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

09:30 26.03.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек, около 70 тыс. заражены

Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек, около 70 тыс. заражены

09:30 26.03.2020
В Нью-Йорке складывается критическая ситуация из-за резкого всплеска короновируса

В Нью-Йорке складывается критическая ситуация из-за резкого всплеска короновируса

09:27 26.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс., число инфицированных - 456 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс., число инфицированных - 456 тыс.

09:23 26.03.2020
Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. человек

Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек, число инфицированных - 456 тысяч

Боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям за среду, без потерь

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, число инфицированных - 430 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность хакерской группировки, нанесшей ущерб клиентам банковской системы на 20 млн грн

В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

В Киеве правоохранители задержали трех лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарственные средства

ВАКС перевел под домашний арест обвиняемого в завладении средствами "Воздушного экспресса"

В Харькове военврач Нацгвардии требовал $1,5 тыс. и за освобождение срочника от военной службы по состоянию здоровья

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек, число инфицированных - 456 тысяч

Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

Лейтенант медслужбы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка - ГБР

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Сенат одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА