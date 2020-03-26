Украина планирует осуществить 27 марта специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран

Министерство инфраструктуры Украины обновило список эвакуационных рейсов, которые намерены осуществить украинские авиакомпании SkyUp Airlines и "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 27 марта, и призывает граждан за рубежом не медлить с возвращением домой.

Согласно информации на сайте ведомства, на 27 марта 2020 года запланированы рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Приобрести билеты можно через сайты авиакомпаний - https://www.flyuia.com/ua/ua/home (МАУ), https://skyup.aero/uk/best (SkyUp).

"Согласно поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", - подчеркивает министерство.

Мининфраструктуры также напоминает, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на коронавирус, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.