События

11:14 26.03.2020

КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

2 мин читать
КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

Власти КНДР обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса нового типа COVID-19, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов является недостаточным, поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации", - цитирует издание слова источника.

Как отмечает Financial Times, власти КНДР запрашивал подобную помощь тайно.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения им.

В то же время, указывает газета, международные эксперты сомневаются в точности этих данных, учитывая возможные проблемы Пхеньяна с выявлением вируса в условиях недостаточного количества тестов на COVID-19.

Учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса, напоминает издание.

Кроме того, поставки в страну медицинского оборудования сталкиваются с длительными задержками из-за санкций ООН, введенных в отношении Пхеньяна, указывает Financial Times.

В четверг сообщалось, что КНДР, Россия, Китай, Сирия, Иран, Венесуэла, Никарагуа и Куба попросили генсекретаря ООН Антониу Гутерриш потребовать от государств снять односторонние санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом.

Ранее на этой неделе сообщалось, что власти Северной Кореи призвали население беспрекословно подчиняться правилам, введенным из-за угрозы коронавируса COVID-19.

В свою очередь южнокорейские СМИ напоминают, что в конце января из-за угрозы коронавируса власти КНДР задействовали системы для действий в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, была перекрыта граница с КНР, ужесточена проверка прибывающих в Северную Корею иностранцев. Однако наблюдатели опасаются, что КНДР не удастся полностью закрыть границу с Китаем, и что в стране не хватит медицинских учреждений и материалов медицинского назначения, чтобы выявлять зараженных коронавирусом и оказывать пациентам помощь.

Южная Корея выступала с предложениями к Северу о сотрудничестве, чтобы предотвратить распространение коронавируса, но не получала ответа, отмечали южнокорейские СМИ.

Теги: #кндр #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:53 26.03.2020
В Киевской области подтверждены 25 случаев COVID-19, меднаблюдение установлено за 230 контактными лицами

В Киевской области подтверждены 25 случаев COVID-19, меднаблюдение установлено за 230 контактными лицами

11:48 26.03.2020
Украина планирует осуществить 27 марта специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран

Украина планирует осуществить 27 марта специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран

11:14 26.03.2020
В Латвии общее число заболевших коронавирусом достигло 244 человек

В Латвии общее число заболевших коронавирусом достигло 244 человек

10:48 26.03.2020
"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

10:20 26.03.2020
В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

09:51 26.03.2020
Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для недопущения его распространения

09:30 26.03.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек, около 70 тыс. заражены

Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек, около 70 тыс. заражены

09:30 26.03.2020
В Нью-Йорке складывается критическая ситуация из-за резкого всплеска короновируса

В Нью-Йорке складывается критическая ситуация из-за резкого всплеска короновируса

09:27 26.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс., число инфицированных - 456 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс., число инфицированных - 456 тыс.

09:23 26.03.2020
Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. человек

Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек, число инфицированных - 456 тысяч

Боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям за среду, без потерь

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, число инфицированных - 430 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность хакерской группировки, нанесшей ущерб клиентам банковской системы на 20 млн грн

В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

В Киеве правоохранители задержали трех лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарственные средства

ВАКС перевел под домашний арест обвиняемого в завладении средствами "Воздушного экспресса"

В Харькове военврач Нацгвардии требовал $1,5 тыс. и за освобождение срочника от военной службы по состоянию здоровья

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек, число инфицированных - 456 тысяч

Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

Лейтенант медслужбы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка - ГБР

Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения

Сенат одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА