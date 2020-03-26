КНДР тайно ищет поддержку у международных организаций в борьбе с коронавирусом COVID-19

Власти КНДР обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса нового типа COVID-19, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов является недостаточным, поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации", - цитирует издание слова источника.

Как отмечает Financial Times, власти КНДР запрашивал подобную помощь тайно.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения им.

В то же время, указывает газета, международные эксперты сомневаются в точности этих данных, учитывая возможные проблемы Пхеньяна с выявлением вируса в условиях недостаточного количества тестов на COVID-19.

Учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса, напоминает издание.

Кроме того, поставки в страну медицинского оборудования сталкиваются с длительными задержками из-за санкций ООН, введенных в отношении Пхеньяна, указывает Financial Times.

В четверг сообщалось, что КНДР, Россия, Китай, Сирия, Иран, Венесуэла, Никарагуа и Куба попросили генсекретаря ООН Антониу Гутерриш потребовать от государств снять односторонние санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом.

Ранее на этой неделе сообщалось, что власти Северной Кореи призвали население беспрекословно подчиняться правилам, введенным из-за угрозы коронавируса COVID-19.

В свою очередь южнокорейские СМИ напоминают, что в конце января из-за угрозы коронавируса власти КНДР задействовали системы для действий в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, была перекрыта граница с КНР, ужесточена проверка прибывающих в Северную Корею иностранцев. Однако наблюдатели опасаются, что КНДР не удастся полностью закрыть границу с Китаем, и что в стране не хватит медицинских учреждений и материалов медицинского назначения, чтобы выявлять зараженных коронавирусом и оказывать пациентам помощь.

Южная Корея выступала с предложениями к Северу о сотрудничестве, чтобы предотвратить распространение коронавируса, но не получала ответа, отмечали южнокорейские СМИ.