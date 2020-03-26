СБУ пресекла деятельность хакерской группировки, нанесшей ущерб клиентам банковской системы на 20 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, сообщат пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе "Клиент-банк". Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность", - сказано в сообщении.

Так, по предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляет более 20 млн грн.

Правоохранители в четверг провели 34 обыска в Киевской, Ивано-Франковской областях и в Одессе по месту жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Пять лиц уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.2 ст.361-1, ч.5 ст.185 и ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест. Следственные действия продолжаются.