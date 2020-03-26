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09:54 26.03.2020

В Киеве правоохранители задержали трех лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарственные средства

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В Киеве правоохранители задержали трех лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарственные средства

Столичные правоохранители задержали трех лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарственные средств на территории Киева и других городов Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения", - сказано в сообщении.

Так, в ходе проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около 500 ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Три человека, в том числе организатор нелегального бизнеса, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Злоумышленникам готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст.321-1 Криминального кодекса Украины.

Теги: #киев #прокуратура
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