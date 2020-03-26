События

09:30 26.03.2020

В Нью-Йорке складывается критическая ситуация из-за резкого всплеска короновируса

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В Нью-Йорке складывается критическая ситуация из-за резкого всплеска короновируса

Ситуация с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке развивается будто по сценарию страны третьего мира, заявил телеканалу CNN врач одной из больниц города.

"Только подумать, что мы находимся в Нью-Йорке, а тут происходит такое. Это будто сценарий развития событий в стране третьего мира. Две недели назад жизнь была совсем другой", - сказал доктор, пожелавший остаться анонимным.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Нью-Йорке на настоящий момент известно о более 20 тыс. заболевших и 280 умерших. Две недели назад сообщалось о 95 случаях заражения, летальных исходов не было на тот момент.

"К нам поступили два пациента с положительными тестами, и после этого начался настоящий ад. У нас нет ни аппаратов (искусственной вентиляции легких -ИФ), ни больничных коек", - отметил врач. По его словам, больница "оказалась абсолютно не готова к потоку пациентов, ее ресурсы истощены".

Он рассказал, что изначально в больницу поступали пациенты возрастной группы от 70 лет, но за последнюю неделю возросло число заболевших моложе 50.

Телеканал CNN также сообщил, что в нью-йоркском госпитальном центре Белвью "создается временный морг с использованием тентов и авторефрижераторов в рамках подготовки к потенциальной необходимости увеличить количество вскрытий".

Органы здравоохранения города Нью-Йорка приступают к реализации планов экстренного реагирования, чтобы подготовиться к любым возможным последствиям, отмечает телеканал. Подобный план был реализован после терактов 11 сентября 2001 года.

В среду три штата, включая Нью-Йорк, обратились за помощью к федеральным службам в связи с нехваткой ресурсов для работы моргов.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
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