Лейтенант медслужбы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении лейтенанта медслужбы Главного военно-медицинского клинического центра Госпогранслужбы Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате чего пострадала 12-летняя девочка, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По информации Бюро, обнародованной в четверг утром, обвинительное заключение в суд направлено по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

"25 апреля 2019 военнослужащий, двигаясь на автомобиле "Nissan Qashqai" по проспекту Науки в Киеве, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и до сих пор находится в больнице", – сказано в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.