Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом

Во время карантина полиция будет осуществляет контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий, одной из основных задач полицейских в этих условиях является проведение разъяснительной работы, особенно среди граждан которые недавно вернулись из-за границы, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины после проведения межведомственном видеоселекторий совещании с участием замминистра внутренних дел Антона Геращенко, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, руководства Нацполиции и Госпогранслужбы, руководителей ГУНП в регионах и областных санитарных врачей.

Согласно информации размещенной на сайте Нацполиции Украины в среду, согласован определенный алгоритм действий, согласно которому информацию о больных полицейским будут предоставлять врачи. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода.

В полиции подчеркнули, что в случае если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет спрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мероприятий.

"Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону общаются с контактными лицами или посещают их по месту жительства и информируют, что граждане имели контакт с больными коронавирус. Также во время разговора разъясняют необходимость соблюдения условий самоизоляции и следить за собственным самочувствием", - отметил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

В дальнейшем списки лиц, контактировавших с инфицированными, передаются главным государственным санитарным врачам в регионах.

"Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом", - отметил Клименко.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас в государстве ежедневно увеличивается количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Поэтому одна из основных задач - разработать алгоритм совместных действий, которые помогут сдержать вспышку инфекции.

"К сожалению, многие люди пренебрегают карантином. Как следствие - постоянно растет число инфицированных. Мы стараемся максимально информировать население об эпидемиологическом состоянии в государстве: дважды в день - в 10:00 и 22:00 - подаем официальную статистику заболеваний коронавирусом", - отметил Ляшко.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил важность оперативного обмена информацией между полицейскими, пограничниками и врачами. Особенно в вопросе установления круга лиц, контактировавших с больными коронавирус.

"Исследовать цепочку контакта инфицированных очень важно. В качестве примера, больной коронавирус священник из Тернополя контактировал примерно с 500 гражданами. Уже известно, что инфицированный человек, который сегодня умер на Тернопольщине, также контактировал с этим священником. Чтобы создать упорядоченную единую систему, Центр общественного здоровья в настоящее время тестирует мобильное приложение, благодаря которому появится возможность оперативно вносить информацию о больном и устанавливать круг контактных с ним лиц. Далее эта информация сразу будет поступать в Минздрав для обработки", - отметил Геращенко.