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03:14 26.03.2020

С начала карантина киберполицией зафиксировано 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты

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С начала карантина киберполицией зафиксировано 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты

С начала карантина киберполицией зафиксировано 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты через сообщения в социальных сетях, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"В сервисную службу Департамента киберполиции поступило 139 сообщений о мошеннических случаях при покупке масок и антисептиков через сообщения в социальных сетях, мессенджерах и на специальных сайтах объявлений", – информируют на сайте Нацполиции в среду.

Правоохранители подчеркнули, что оперативно отрабатывают все сообщения, поступающие в сервисную службу, для установления лиц, которые обманывают граждан.

"Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, призываем граждан пользоваться только проверенными онлайн-платформами и не совершать предоплату за товар", – добавили в Нацполиции.

Сотрудники киберполиции фиксируют и выявляют лиц, причастных к совершению мошенничества. При этом, правоохранители призывают граждан:

1. Не сообщайте личную информацию лицам, которые звонят и представляются брокерами или банковскими работниками;

2. Ни при каких условиях не раскрывайте реквизиты своих банковских карточек;

3. Получайте информацию только из проверенных источников: КМУ, МОЗ, МВД;

4. Совершайте покупки на проверенных сайтах, а также с помощью наложенного платежа;

5. Совершайте покупку медицинских средств через сертифицированные места продажи;

6. Проверяйте данные продавца через сервис "STOP FRAUD", функционирующий на сайте киберполиции - https://cyberpolice.gov.ua/

Теги: #мошенничество #карантин #киберполиция
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