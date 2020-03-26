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02:21 26.03.2020

Экс-главе межрегионального управления Минюста избрана мера пресечения в виде залога и ношение электронного браслета

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Экс-главе межрегионального управления Минюста избрана мера пресечения в виде залога и ношение электронного браслета

Бывшему руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, в среду, 25 марта, Высшим антикоррупционным судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 630,6 тыс. грн, а также ношение электронного средства контроля (браслет), сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 630,6 тыс. грн", – проинформировали на сайте САП в среду.

Кроме того, на экс-чиновника возложен ряд процессуальных обязательств, в частности, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, суду по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля (браслет).

Срок действия мер - до 25 мая 2020 года.

В САП добавили, что вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Как сообщалось, экс-чиновник требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду, за то, что Западное межрегиональное управление не проверяло соблюдение режима отбывания наказания заключенными и не осуществляло меры контроля хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.

Чиновник был разоблачен 11 марта 2020 в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.

19 марта по поручению руководителя САП Назара Холодницкого экс-руководителю было сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.

Теги: #взятка #мера_пресечения #чиновник
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