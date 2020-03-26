События

01:09 26.03.2020

Боррель призвал к глобальному ответу на пандемию коронавируса и противодействию дезинформации в связи с ней

1 мин читать
Боррель призвал к глобальному ответу на пандемию коронавируса и противодействию дезинформации в связи с ней

Пандемия коронавируса представляет собой глобальную проблему беспрецедентного характера, которая имеет далеко идущие последствия для экономической и геополитической сферы, требует глобального ответа, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он принял участие в среду в телеконференции министров иностранных дел "большой семерки". Как отмечается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), обсуждение было сосредоточено на международном ответе на пандемию COVID-19.

"Он подчеркнул важность строго скоординированного и многостороннего подхода при активизации международного сотрудничества и оказании гуманитарной помощи большинству пострадавших стран с особым вниманием к Африке", - говорится в коммюнике.

Боррель также подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы "граждане получали правильную информацию, связанную с пандемией, специальные меры соответствовали демократическим ценностям и все страны были заинтересованы в противодействии дезинформации и ложным нарративам".

 

Теги: #вызов #евросоюз #вирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 25.03.2020
Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. пациентов

Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. пациентов

19:19 25.03.2020
Аваков – украинцам: Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей

Аваков – украинцам: Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей

03:24 25.03.2020
Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек, число инфицированных превысило 385 тыс. – газета

Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек, число инфицированных превысило 385 тыс. – газета

07:41 24.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, инфицированных - 355 тыс.

00:19 24.03.2020
Британцам запретили покидать дома из-за коронавируса

Британцам запретили покидать дома из-за коронавируса

20:45 23.03.2020
Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

19:27 23.03.2020
ЕС в связи с кризисом коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста

ЕС в связи с кризисом коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста

02:53 23.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 330 тыс

Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 330 тыс

09:43 22.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

Число жертв коронавируса в мире превысило 12,7 тыс. человек, число инфицированных приближается к 290 тысячам

07:38 21.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 11 тыс. человек, число инфицированных приближается к 262 тысячам

Число жертв коронавируса в мире превысило 11 тыс. человек, число инфицированных приближается к 262 тысячам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и меньших жертв

В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и меньших жертв

Пристайко: Украина может производить собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус

В Харьковской области 1 подтвержденное подозрение на COVID-19, более 200 человек на самоизоляции

В Конотопе умерла женщина, экспресс-тест которой дал положительный результат на коронавирус

Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского облуправления СБУ и назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях

В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

Российский истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, летчика ищут

Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. пациентов

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА