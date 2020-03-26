События

00:01 26.03.2020

Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и меньших жертв

2 мин читать
Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и меньших жертв

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и уменьшения количества жертв.

"Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно", - сказал он в обращении, размещенном в среду вечером на странице Минздрава Украины в Facebook.

Емец указал, что сейчас фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая "стремительно распространяется". "И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - отметил он.

Министр пояснил, что Европа и Украина уже не смогли не впустить вирус на свою территорию, но, по его мнению, Украина еще может жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе, и что удалось сделать Китаю.

При этом он констатировал, что медицинская система Украины по многим причинам не готова к третьему этапу борьбы с пандемией – госпитальному или этапу лечения.

"За 21 день моей работы на должности министра нашей команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача, которая успешно существует в других странах. Специалисты по контролю над эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни", - рассказал он о предпринимаемых сейчас действиях.

Емец подчеркнул, что годами украинскую медицину разрушали, и в нынешней ситуации "некоторые намеренно создает препятствия в работе министерства".

"Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофической", - заявил он.

При этом Емец уверен, что вся вертикаль власти поддерживает его команду в этой нелегкой миссии. "Только вместе мы сможем победить этого невидимого врага", - убежден он.

Теги: #коронавирус #штаб #моз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:28 26.03.2020
В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

23:48 25.03.2020
Пристайко: Украина может производить собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус

Пристайко: Украина может производить собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус

23:34 25.03.2020
В Харьковской области 1 подтвержденное подозрение на COVID-19, более 200 человек на самоизоляции

В Харьковской области 1 подтвержденное подозрение на COVID-19, более 200 человек на самоизоляции

23:13 25.03.2020
В Конотопе умерла женщина, экспресс-тест которой дал положительный результат на коронавирус

В Конотопе умерла женщина, экспресс-тест которой дал положительный результат на коронавирус

22:51 25.03.2020
В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

21:50 25.03.2020
Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. пациентов

Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. пациентов

21:12 25.03.2020
Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

21:11 25.03.2020
Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

20:54 25.03.2020
Мэр Киева опровергает информацию о том, что для чиновников и депутатов в случае заболевая коронавирусом готовят VIP-палаты

Мэр Киева опровергает информацию о том, что для чиновников и депутатов в случае заболевая коронавирусом готовят VIP-палаты

20:45 25.03.2020
В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом

Случаев мародерства в Киеве нет - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель призвал к глобальному ответу на пандемию коронавируса и противодействию дезинформации в связи с ней

Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского облуправления СБУ и назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях

Российский истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, летчика ищут

Внеочередное заседание Рады может пройти под открытым небом - Тимошенко

Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

Во Франции выявлено свыше 25 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 1,3 тыс. пациентов

Второй по загруженности аэропорт Франции на время закроется из-за коронавируса и для экономии

Внеочередное заседание Рады, вероятнее всего, состоится в субботу - зампред фракции "Слуга народа" Кравчук

Полиция будет сопровождать медиков при транспортировке инфицированных коронавирусом и вместе в Нацгвардией охранять медучрежения – Клименко

В США число инфицированных коронавирусом превысило 60 тысяч, умерло более 800 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА