Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и меньших жертв

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призывает создать в Минздраве единый оперативный штаб противодействия коронавирусу для большей эффективности борьбы с угрозой и уменьшения количества жертв.

"Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно", - сказал он в обращении, размещенном в среду вечером на странице Минздрава Украины в Facebook.

Емец указал, что сейчас фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая "стремительно распространяется". "И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти", - отметил он.

Министр пояснил, что Европа и Украина уже не смогли не впустить вирус на свою территорию, но, по его мнению, Украина еще может жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе, и что удалось сделать Китаю.

При этом он констатировал, что медицинская система Украины по многим причинам не готова к третьему этапу борьбы с пандемией – госпитальному или этапу лечения.

"За 21 день моей работы на должности министра нашей команде удалось восстановить вертикаль государственного санитарного врача, которая успешно существует в других странах. Специалисты по контролю над эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни", - рассказал он о предпринимаемых сейчас действиях.

Емец подчеркнул, что годами украинскую медицину разрушали, и в нынешней ситуации "некоторые намеренно создает препятствия в работе министерства".

"Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофической", - заявил он.

При этом Емец уверен, что вся вертикаль власти поддерживает его команду в этой нелегкой миссии. "Только вместе мы сможем победить этого невидимого врага", - убежден он.