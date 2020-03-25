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23:48 25.03.2020

Пристайко: Украина может производить собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус

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Пристайко: Украина может производить собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус

Кабинет министров работает над выделением необходимых средств на изготовление отечественных тест-систем для диагностики коронавируса Covid-19, сообщил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко после встречи с руководством Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Посетил сегодня Институт, где украинские ученые разработали высокоточную тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19. Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем", - цитирует Пристайко сайт Урядового портала в среду.

Он подчеркнул, что правительство не только обеспечит украинских врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и будем финансировать украинскую науку, которая должна в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус мутирует.

Вице-премьер-министр добавил, что НАН Украины направлены 350 тыс. грн для оплаты работы по созданию и производству украинских тест-систем, которые уже поступили на соответствующие счета Института.

Украинская тест-система для диагностики коронавируса COVID-19 разработана в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции) прошла регистрацию, которая подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

Теги: #коронавирус #тесты
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