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23:01 25.03.2020

Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского облуправления СБУ и назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях

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Зеленский назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского облуправления СБУ и назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ он подписал в среду, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, Зеленский в среду своим указом уволил назначенного в сентябре 2019 года начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова - начальником управления СБУ в Черниговской области.

Еще своим указом в среду Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной – заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Теги: #сбу #кадры #назначение
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