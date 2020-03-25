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22:51 25.03.2020

В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

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В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом

Состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – проинформировала пресс-служба ЦОС на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Случаи инфицирования зафиксированы в: Винницкой обл.- 1 в течение суток; Волынской - 2, из них 1 в течение последних суток; Днепропетровской - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Запорожской - 7, из них 5 в течение суток; Ивано-Франковской - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных); Киеве - 34, из них 3 в течение суток; Киевской - 24, из них 2 в течение суток; Луганской - 1 в течение суток; Львовской - 2; Одесской - 4, из них 3 в течение суток; Тернопольской - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный); Херсонской - 1 в течение суток; Черкасской - 2, из них 1 в течение суток; Черновицкой - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

"Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – акцентировали в ЦОС.

Также сообщается, что вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины исследовала более 1 тыс. образцов.

"Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – добавили медики.

Теги: #данные #коронавирус
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