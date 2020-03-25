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22:00 25.03.2020

Российский истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, летчика ищут

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Российский истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, летчика ищут

Истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, организована операция по поиску летчика, сообщили в Минобороны РФ.

"По предварительным данным, самолет упал в море. Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала в среду около 19:10 (по Киеву) в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии.

Самолет выполнял плановый полет, сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, в 19:11 (по Киеву) был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

"Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательной операции также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия, сообщили военные.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж 1 человек. Боевой радиус - 1,2 тыс км.

Теги: #истрибитель #россия #крушение
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