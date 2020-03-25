Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136

Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136, заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 136 случаев после утренних данных о 113", – цитирует слова Кузина сайт "Украинская правда" в среду вечером.

Медик подчеркнул, что все случаи лабораторно подтверждены.

Кузин также добавил, что точные данные о количестве больных будут известны лишь в 10.00 четверга.