Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136
Количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 136, заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
"Количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 136 случаев после утренних данных о 113", – цитирует слова Кузина сайт "Украинская правда" в среду вечером.
Медик подчеркнул, что все случаи лабораторно подтверждены.
Кузин также добавил, что точные данные о количестве больных будут известны лишь в 10.00 четверга.