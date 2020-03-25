Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"На должности замминистра финансов Воробей займется налоговой и таможенной политикой", - сообщило Министерство фнансов на сайте в среду.

Воробей закончила Киевский национальный торгово-экономический инсититут и Классический частный университет. В 2014-2015 годах новоназначенная замминистра возглавляла управление организации обмена и анализа информации Минфина, с 2017-го была заместителем руководителя секретариата комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.