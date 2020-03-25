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21:04 25.03.2020

Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

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Светлана Воробей на должности замминистра финансов займется налоговой и таможенной политикой

Кабинет министров Украины назначил Светлану Воробей заместителем министра финансов, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"На должности замминистра финансов Воробей займется налоговой и таможенной политикой", - сообщило Министерство фнансов на сайте в среду.

Воробей закончила Киевский национальный торгово-экономический инсититут и Классический частный университет. В 2014-2015 годах новоназначенная замминистра возглавляла управление организации обмена и анализа информации Минфина, с 2017-го была заместителем руководителя секретариата комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Теги: #кадры #кабмин
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