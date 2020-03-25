Мэр Киева опровергает информацию о том, что для чиновников и депутатов в случае заболевая коронавирусом готовят VIP-палаты

Мэр Киева Виталий Кличко опровергает информацию о том, что для чиновников и депутатов в случае заболевая коронавирусом в столичных больницах готовят VIP-палаты.

"Друзья! Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

В то же время он отметил, что действительно, всегда так было, что первые лица государства - президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия.

"Сегодня есть много слухов. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах", - добавил мэр.