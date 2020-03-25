События

20:51 25.03.2020

Второй по загруженности аэропорт Франции на время закроется из-за коронавируса и для экономии

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Второй по загруженности аэропорт Франции на время закроется из-за коронавируса и для экономии

Аэропорт Париж-Орли будет закрыт для пассажирских авиарейсов с 23:59 по местному времени 31 марта на неопределенный срок, сообщают французские СМИ.

При этом авиадиспетчеры продолжат работу, но только для обеспечения безопасности полетов самолетов, в частности, связанных с медицинскими целями.

Дата возобновления работы аэропорта пока не указывается.

Временное закрытие авиагавани направлено на снижение финансовых потерь из-за ситуации с коронавирусом. По оценкам, такая мера должна позволить государству сэкономить 270 млн евро.

Аэропорт Париж-Орли занимает второе после аэропорта Шарль-де-Голль место по загруженности среди аэропортов Франции.

Теги: #орли #париж #закрытие
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