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20:47 25.03.2020

Полиция будет сопровождать медиков при транспортировке инфицированных коронавирусом и вместе в Нацгвардией охранять медучрежения – Клименко

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Полиция будет сопровождать медиков при транспортировке инфицированных коронавирусом и вместе в Нацгвардией охранять медучрежения – Клименко

В среду Кабмин Украины принял постановление, которое расширяет инструментарий мероприятий, имеющих право осуществлять учреждения здравоохранения, Национальной полиции и Нацгвардии с целью прекращения распространения коронавирусной инфекции, подчеркивают в полиции.

Как отметил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, постановление Кабминга "О некоторых ограничительных противоэпидемических мероприятиях, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" предписывает, в частности, что медработники обязаны обследовать лиц, имевших контакт с инфицированными или имеющими симптомы болезни, и при этом отказывающимися от добровольного обследования, а также должны осуществлять их обязательную госпитализацию или назначать карантин (самоизоляцию).

"Полиция, согласно этому постановлению, обязана по письменному ходатайству учреждений здравоохранения сопровождать транспортные средства, аварийно-спасательную и спецтехнику при доставке инфицированных лиц для обследования и госпитализации. А также совместно с Нацгвардией обеспечивать охрану медицинских учреждений, предусмотренных для лечения и обсервации граждан. Указанные мероприятия имеют целью помочь эффективнее противостоять распространению COVID-19", - сказал Клименко.

Теги: #медики #нс #нацполиция
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